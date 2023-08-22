«Чистые» откаты

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора одного из муниципальных предприятий Дениса Кравченко по обвинению в получении особо крупной взятки и мошенничестве. По данным СК, соучастники, будучи руководителями бюджетного учреждения, получили более 15 млн руб. за заключение контрактов на уборку улиц с конкретной организацией. Сначала их подозревали в получении 1,5 млн руб. Фигуранты частично признали вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК направил уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СК направил уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Магнитогорска по городскому хозяйству Дмитрия Гаврилова и его соучастника — экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Их обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). Материалы направлены в прокуратуру Челябинской области для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, в 2021 году Дмитрий Гаврилов, занимая должность директора муниципального учреждения «Дорожное специализированное учреждение (ДСУ) Магнитогорска», и его подчиненный, на тот момент главный инженер этой организации, получили от директора одной из компаний взятки в общей сумме более 15 млн руб. «за совершение действий по заключению контрактов» на уборку территории города. Название компании силовики не раскрывают.

«Также бывший директор муниципального учреждения похитил более 130 тыс. руб., присвоив заработную плату фиктивно трудоустроенного сотрудника»,— сообщает пресс-служба регионального управления СК России. В процессе расследования дела следователь наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 14 млн руб.

В сентябре 2022 года вице-мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела. Тогда следственные органы подозревали чиновника и соучастника в получении взятки 1,5 млн руб. В январе этого года СУ СК России по Челябинской области сообщило о причастности фигурантов к получению взятки более 5 млн руб., а также к мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых на муниципальное предприятие.

С момента задержания Дмитрий Гаврилов и Денис Кравченко находятся под стражей. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, соучастники признали вину частично, отрицая причастность к самому крупному эпизоду получения взятки.

Дмитрию Гаврилову 42 года. Родился в Магнитогорске, в 2003 году окончил Магнитогорский государственный университет по специальности «история», в 2018-м — магистратуру МГТУ им. Г. И. Носова по направлению «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». С 2016 года работал в МБУ ДСУ Магнитогорска, с июня 2017 по январь 2022 года возглавляя организацию. Затем был назначен на должность вице-мэра по городскому хозяйству.

В январе этого года Правобережный районный суд Магнитогорска осудил еще одного бывшего заместителя главы города Валерия Измалкова на четыре года один месяц лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток. Суд и следствие установили, что чиновник получил 2,35 млн руб. от предпринимателя через посредницу за помощь в получении земельных участков в аренду. Валерий Измалков признал вину в полном объеме.

Юлия Гарипова