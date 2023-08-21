Футболист сборной России Писарский попал в аварию в Самаре

Нападающий клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре на своем автомобиле. Из сообщения пресс-службы самарского клуба следует, что игрок не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Писарский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Владимир Писарский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Футболисту не потребуется дополнительное обследование после аварии»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы. Авария произошла ранее сегодня, 21 августа, на Ново-Садовой улице Самары. Оказался поврежден Mercedes 27-летнего Писарского.

Владимир Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года, однако старт нового сезона пропустил из-за травмы. До этого он играл за «Оренбург». В ноябре 2022 года он впервые выступил за сборную Россию в товарищеском матче против команды Таджикистана. Прежде играл за клубы «Симферополь», «Крымтеплица».