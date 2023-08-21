Тимур Бекмансуров не смог оспорить группу инвалидности

Свердловский райсуд Перми рассмотрел заявление Тимура Бекмансурова к бюро медико-социальной экспертизы, в котором он пытался оспорить решение об установлении III группы инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению Бекмансурова, который был осужден к пожизненному лишению свободы за массовое убийство на территории ПГНИУ, при принятии решения эксперты не учли в полной мере его состояние. Сам Тимур Бекмансуров считает, что ему должна быть установлена II группа инвалидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Артемова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Артемова, Коммерсантъ

В ходе процесса была назначена дополнительная экспертиза, которая проводилась в бюро медико-социальной экспертизы в Свердловской области. В результате медики согласились с решением пермских коллег. В удовлетворении исковых требований в итоге было отказано.