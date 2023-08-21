«Почта России» перестанет принимать письма и посылки без предъявления паспорта

«Почта России» с 1 сентября изменит порядок отправки заказных писем, бандеролей и посылок. Как сообщается на сайте компании, теперь отправитель при оформлении заказа обязан будет предъявить паспорт.

«С 1 сентября 2023 г. изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность»,— отмечает «Почта России». При этом клиентам компании также предлагается подключить сервис «Простая электронная подпись», чтобы «оплачивать отправления онлайн и сдавать их без документов». Сейчас заказное письмо с трек-номером, заказную бандероль или посылку можно отправлять без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Портал IGuides уточняет, что в случае, если гражданин захочет отправить заказное письмо или посылку от имени другого человека, он будет обязан, помимо своего паспорта, предоставить оператору почты заверенную надлежащим образом доверенность. В свою очередь работник отделения «Почты России», принимающий отправление, должен зафиксировать документ, то есть осмотреть его и занести данные в базу, где они будут храниться. Информация об этом содержится в направленных в отделения компании уведомлениях, на сайте «Почты России» таких данных нет.

Александр Кислов