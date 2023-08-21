Власти Татарстана запретили строительство жилья вокруг Казани

В Татарстане власти запретили выдавать разрешения на строительство жилья вокруг Казани. Об этом в ходе делового понедельника сказал мэр города Ильсур Метшин.

Это объясняется тем, что из-за активного строительства в соседних районах произошел дисбаланс, ведущий к избыточной нагрузке на городскую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Касается это направления "бетонки", сопредельно Лаишевский район, направление аэропорта, направление Пестречинского района, Куюки, там, где у нас затыки по автомобильному движению. Идет активная стройка в сопредельных муниципалитетах»,— отметил господин Метшин.

По его словам, строить высотное жилье будут только там, где это позволяет делать транспортная сеть, а также где учитывается развитие социнфраструктуры. В настоящее время число выданных разрешений на территории районов агломерации Казани оказалось в 8-9 раз выше, чем нужно.

"Ъ-Казань"