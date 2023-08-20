Участница реалити-шоу «Пацанки» погибла, выпав из окна

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла в результате падения из окна квартиры на 22-м этаже дома в Рязани, сообщил Telegram-канал шоу со ссылкой на тетю девушки. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Рязанской области подтвердили гибель девушки. Однако имя ее не уточнили.

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«Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки в связи с выпадением из окна 22-го этажа женщины на улице Чкалова в Рязани»,— сообщили в пресс-службе СКР. Уточняется, что инцидент произошел 19 августа. В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Юлия Михайлова была известна на шоу «Новые пацанки» на «Пятнице!» под псевдонимом Платок — она обычно появлялась на публике с платком на голове. Сначала она говорила, что пришла на шоу из эскорта, однако позднее призналась, что выдумала историю, чтобы попасть в реалити. В соцсетях нередко публиковала фото, сделанные в ходе банджи-джампинга, писала, что любит высоту.