Райффайзенбанк снизил комиссию на покупку евро и ввел кэшбэк за инвестиции

Райффайзенбанк снизил комиссию за покупку долларов и евро на 90%, за покупку других валют — на 50%. Также банк ввел кэшбэк в 1500 руб. за инвестиции. Это следует из данных приложения банка.

С 21 августа по 29 сентября комиссия за покупку долларов и евро составит 0,19% против 1,9%, размер минимальной комиссии не изменится и составит 1 руб. Комиссия на покупку других валют на этот же период снизится с 0,3% до 0,15%, минимальная комиссия по-прежнему составит 1 руб.

Райффайзенбанк также вводит кэшбэк 1500 руб. при покупке акций или облигаций стоимостью от 1500 руб. до 31 августа. Банк начислит кэшбэк, если приобретенные ценные бумаги не будут проданы до 30 сентября. Комиссии на покупку ценных бумаг будут зависеть от тарифного плана.

Олеся Павленко