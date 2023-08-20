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«Метриум»: в Москве строят 60 жилых небоскребов выше 100 метров

60 жилых домов высотой более 100 м (от 30 до 85 этажей) строится сейчас в Москве. На первом месте среди московских новостроек — жилой комплекс «Дом Дау» высотой 340 м и 85 этажами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании «Метриум».

На втором месте находится комплекс Upside Towers высотой 265 м (58 этажей), на третьем — ЖК «Level Южнопортовая» высотой 225 м (69 этажей), на четвертом — Famous (58 этажей), Mod (55 этажей) и «Level Мичуринский» (54 этажа) с высотой 54 этажа (все по 200 м), на пятом — комплекс Will Towers высотой 199 м (56 этажей).

Больше всего высотных жилых домов строится в Западном административном округе (ЗАО) — там возводят 13 таких зданий. В Северо-Западном административном округе (СВАО) — 11 зданий, Северном административном округе (САО), Северо-западном административном округе (СЗАО) и Южном административном округе (ЮАО) — по семь зданий, в Юго-восточном административном округе (ЮВАО) — шесть зданий, Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) — четыре здания, Восточном административном округе (ВАО) — три здания, в Центральном административном округе (ЦАО) — два здания.

Средняя стоимость кв. м. в высотных жилых комплексах составляет 397,8 тыс. руб., что на 5,4% меньше средних цен на столичном рынке жилья. К бизнес-классу относится 28 из строящихся зданий, к массовому — 22 комплекса, к премиум-классу — девять, к элитному сегменту — один.

«Среди покупателей новостроек растет запрос на развитую инфраструктуру на территории комплекса. Ее проще предусмотреть в высотном формате, чем и обусловлена востребованность небоскребов. По сути, мы наблюдаем реализацию на практике популярной концепции вертикального города — мегаполиса с масштабными небоскребами, в которых умещается инфраструктура целых районов»,— сказал управляющий партнер компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Олеся Павленко

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