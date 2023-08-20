В южной Калифорнии ввели режим ЧП из-за приближения урагана «Хилари»

На большей части южной Калифорнии ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за приближения урагана «Хилари». Распоряжение об этом подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом, сообщил телеканал CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zaydee Sanchez, Reuters Фото: Zaydee Sanchez, Reuters

Власти Калифорнии ожидают, что «Хилари» станет самым разрушительным штормом в штате за последние 10 лет. Ураган также станет первым тропическим штормом в регионе за последние 84 года.

Максимальную силу шторм наберет в воскресенье, 20 августа, и в понедельник, 21 августа. К востоку от Сан-Диего и Лос-Анджелеса всего за один день может выпасть двойная годовая норма осадков.

Сейчас шторм проходит по территории штата Мексики Южная Нижняя Калифорния. В городе Санта-Росалия затоплены дороги. Последствия урагана в регионе отнесли ко второй категории опасности.

Олеся Павленко