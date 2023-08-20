Стерлинг потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе после проигрыша О`Мэлли

Американец Алджамейн Стерлинг проиграл в бое с соотечественником Шоном О`Мэлли и потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images

Поединок прошел в рамках турнира UFC 292. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Алджамейн Стерлинг был чемпионом UFC в легчайшем весе с 2021 года после боя с россиянином Петром Яном. Тогда бой завершился дисквалификацией россиянина из-за использования запрещенного приема. Всего у Стерлинга 23 победы в 26 боях по правилам ММА.

Для О`Мэлли этот бой стал первым титульным поединком в карьере. Всего у него 16 побед в 18 поединках.

Олеся Павленко