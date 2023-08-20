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Коммерсантъ FM
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На базе отдыха в Калужской области погибли два человека из-за урагана

Два человека погибли, еще четверо получили ранения из-за падения деревьев на туристические палатки во время урагана в Калужской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел на базе отдыха «Митино» в ночь на 20 августа. Среди погибших — 43-летний мужчина и шестилетняя девочка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек).

О еще четверых пострадавших сообщил глава администрации Тарусского района Михаил Голубев. По его словам, в выходные на базе отдыха проходил байкерский фестиваль. Во время урагана были повалены множество деревьев, они раздавили несколько палаток.

Олеся Павленко

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