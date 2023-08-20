При столкновении двух автомобилей под Уфой погибли четыре человека

В Уфимском районе на 19 километре автодороги Западный обход Уфы столкнулись легковой автомобиль LADA Granta и грузовая «Газель». В результате аварии погибли четыре человека. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель легковушки уснул за рулем, сообщила Госавтоинспекция по республике.
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
«По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель "Лады" и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю "Газели". Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан уточнили, что движение на автодороге, где произошла авария, не нарушено. Детей среди жертв нет. Одного пострадавшего увезли в уфимскую больницу.