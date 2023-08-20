При столкновении двух автомобилей под Уфой погибли четыре человека

В Уфимском районе на 19 километре автодороги Западный обход Уфы столкнулись легковой автомобиль LADA Granta и грузовая «Газель». В результате аварии погибли четыре человека. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель легковушки уснул за рулем, сообщила Госавтоинспекция по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Башкортостана Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

«По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель "Лады" и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю "Газели". Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан уточнили, что движение на автодороге, где произошла авария, не нарушено. Детей среди жертв нет. Одного пострадавшего увезли в уфимскую больницу.

Милена Костерева