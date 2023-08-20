В подмосковном Подольске загорелся склад Ozon, горит 375 кв. м

На складе маркетплейса Ozon в подмосковном городе Подольске по адресу д. Гривно, д. 1, корп. 13 загорелась продукция. Пожар охватил площадь 375 кв. м. Сотрудники склада эвакуированы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

«В ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Ozon в Подольске. Пожар произошел в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Уточняется, что первое сообщение о возгорании поступило в 8:39.

Для тушения пожара задействованы 91 человек и 34 единицы техники. К месту пожара также следуют специалисты для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Пресс-служба регионального МЧС утверждает, что горят товары в коробках на стеллажах. Однако позднее в самой компании сообщили «РИА Новости», что блок склада Ozon, где произошел пожар, не эксплуатировался, товаров там не было.

Милена Костерева