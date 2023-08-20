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Коммерсантъ FM
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В Москве перекрыли несколько улиц из-за спортивных мероприятий

В разных районах Москвы перекрыли движение транспорта на нескольких улицах из-за спортивных мероприятий и Московского урбанистического форума. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

С 7:30 до 12:30 будет перекрыто движение по Лужнецкой набережной, до 12:00 — по Хамовническому валу, Фрунзенской и Пречистенской набережным. С 8:00 до 13:00 — по Крылатской улице, до 11:40 — по Кремлевской набережной, до 11:30 — по Москворецкой набережной. С 8:10 до 11:15 — по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным.

С 9:30 до 10:45 движение будет перекрыто на площади Космонавта Комарова и Летней аллее, до 10:30 — на Левой Дворцовой, Правой дворцовой, Театральной и Трудовой и Московской аллеях. С 9:00 до 11:30 — по улице Юрия Никулина, Петрово-разумовской аллее.

В эти выходные в Москве проходят соревнования по триатлону, полумарафон «Лужники» и забег «Динамо бежит», а также Московский урбанистический форум.

Олеся Павленко

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