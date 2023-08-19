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Коммерсантъ FM
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В Пермском крае в ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей

В Пермском крае школьный автобус съехал с дороги, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на трассе Соликамск—Красновишерск. По данным следствия, водитель школьного автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Школьный автобус принадлежит одной из транспортных организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. Ее название управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю не сообщает.

Мария Федотова

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