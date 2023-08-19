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Краевые власти покупают бывший кинотеатр «Кристалл» за 370 млн руб.

Как стало известно «Ъ-Прикамье», правительство Пермского края выпустило распоряжение № 303, которое касается приобретения здания бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53. Документ 17 августа подписан и.о. губернатора Прикамья Ольга Антипина, однако в разделе официальной информации он не опубликован (есть только распоряжение за № 302) Согласно нормативному акту, сумма сделки составит 370 млн руб. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил эту информацию. После выхода распоряжения, краевые власти и собственник объекта – ГК «Панорама» - могут заключить договор купли-продажи.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О намерениях краевых властей приобрести здание закрывшегося кинотеатра стало известно в апреле. Планировалось, что на базе «Кристалла» разместится региональный молодежный центр.

Сделка по покупке «Кристалла» будет разбита на две части: сначала край выкупит само здание кинотеатра и коммунальные сети, а затем кресла и кинооборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк» и находятся у «Панорамы» на ответхранении.

В преддверии сделки собственник «Кристалла» - ГК «Панорама» временно бесплатно предоставило его краевым властям для проведения мероприятий.

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