Куратор международных кинофестивалей Алексей Медведев найден погибшим

В Московской области обнаружено тело 53-летнего Алексея Медведева — журналиста, киноведа и куратора международных фестивалей, среди которых 2morrow, «Зеркало» и «Послание к человеку». Данную информацию сегодня, 18 августа, опубликовали у себя на сайте поисковики из отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Медведев

Фото: ЛизаАлерт Алексей Медведев

Фото: ЛизаАлерт

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении.

Его супруга и продюсер Наталия Пылаева сообщила 5 августа, что муж перестал выходить на связь с близкими с 21 июля. Семья проживает в городе Мытищи Московской области. «С 21 июля Алексей Медведев не выходит на связь. Если вы слышали / видели / знаете что-нибудь, пожалуйста, дайте знать»,— написала она.

После этого к поискам киноведа подключились волонтеры и полиция. Причины гибели на данный момент неизвестны.

«Леша — умница, знаток кино и фанат хорошего кино. Вот он точно проламывал окна в мировой кинематограф, даже когда эти окна забивали ржавыми гвоздями. Продвигал, объяснял. Показывал даже тогда, когда многие сочли, что ничего здесь показывать нельзя. Он сам был культурной институцией»,— написала в своем Telegram-канале сценарист и российский кинокритик Лариса Малюкова.

Алексей Медведев закончил ВГИК. Начал заниматься кинофестивальной индустрией с 2000-х годов. Работал с ММКФ, курировал фестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского, Якутский международный кинофестиваль. Был директором конкурсных программ петербургского кинофестиваля «Послание к человеку», программным директором сахалинского и калининградского фестивалей «Край света. Восток» и «Край света. Запад».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург