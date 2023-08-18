Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

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Как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, 6 и 7 января выпадают в 2024 году на субботу и воскресенье, в связи с чем их решено перенести на 10 мая и 31 декабря. Также по решению господина Мишустина решено перенести еще ряд выходных дней — в частности, с субботы, 27 апреля, выходной перенесен на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, выходной перенесен на вторник, 30 апреля. Также предусмотрен и еще один подобный перенос: с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Помимо десятидневных новогодних каникул также нерабочими в 2024 году будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, 3–4 ноября, а также период с 29 по 31 декабря.

Александр Кислов