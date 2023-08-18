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Коммерсантъ FM
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«"Краснодар" очень мало пропускает»

Владимир Осипов — о пятом туре РПЛ

В пятницу стартует пятый тур Российской премьер-лиги. Центральный матч будет сыгран в воскресенье: «Спартак» на «Открытие Арене» принимает «Зенит». В субботу болельщики смогут увидеть встречу «Динамо»—ЦСКА в Москве. На какие матчи тура стоит обратить внимание? И кого из команд можно назвать фаворитами? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— «Зенит» после отъезда Малкома и компании не так силен, как прежде, но бюджет в €200 млн никуда не делся. И я уверен, что за чемпионство клуб точно будет бороться. Однако смотрю на букмекерскую линию в «Лиге ставок» и глазам своим не верю: «Спартак» — фаворит. Коэффициент на победу красно-белых — 2,5, на успех «Зенита» — 2,8. При этом «Спартак» пропускает семь мячей в четырех матчах. А если еще Кубок посчитать, то вообще неприличная ситуация — двенадцать мячей в шести матчах. Неужели «Зенит» настолько плох, что при таких раскладах «Спартак» все равно фаворит?

— Это команда чемпион, «Зенит» до сих пор в лидерах чемпионата, даже несмотря на сложности в игре. Напомню, есть объективные проблемы — может быть, кто-то недооценивает уход Далера Кузяева, но из-за этого образуется серьезная дыра в центре поля. В прошлом туре, допустим, не играл Вильмар Барриос, Вендел, а это три основных, ведущих игрока в центре поля. Понятное дело, у команды возникают проблемы в этом самом центре поля.

Хорошо для «Зенита», что сыграет Барриос, его на один матч только дисквалифицировали. Вендел набирает потихоньку форму. Он капризничает, хочет вернуться на родину, но пока находится в Санкт-Петербурге. Поэтому на самом деле не все так просто будет для «Спартака». Тут я бы не ставил на победу одной или другой команды, а скорее на то, что обе забьют. Потому что «Спартак» слишком много пропускает, в среднем два мяча за матч.

— Коэффициент на то, что обе забьют, всего лишь 1,5 в «Лиге ставок», а хотелось бы найти что-то повыше, поинтереснее. Может быть, гол Александра Соболева, Матео Кассьерра? Я бы, например, поставил на гол Тео Бонгонда за 3,2.

— Я бы тоже на гол Бонгонда поставил, потому что мне нравится его футбол. И это на самом деле немножко даже грустно, когда приезжает человек из середняка Ла Лиги и сразу начинает разрывать нашу лигу — как-то начинаешь сомневаться в ее качестве. Тем не менее ставка на гол Бонгонды — отличный вариант, он очень хорошо начал сезон. И, конечно, Квинси Промес. Мы не забываем, кто пенальти исполняет.

— Коэффициент на гол Промеса — 2,75, это уже неплохо. За столько же можно поставить на гол Кассьерра и Ивана Сергеева. Гол Клаудиньо идет за 3,75 — мне кажется, тоже неплохой вариант для тех, кто любит рисковать и индивидуальные ставки. Что касается самой игры, сколько мячей будет? Самый популярный счет — 3:1 в пользу «Спартака». Но лично я в него не верю.

— Честно говоря, я жду чего-то безбашенного и странного, потому что «Спартак» позволяет, а «Зенит» неидеален. Наверное, могут быть два мяча «Спартака», почему бы и нет. Допустим, счет 2:2 и 3:2 как вариант, но это уже если «Зенит» прорвет.

— Перейдем к субботним играм: «Динамо»—ЦСКА и «Краснодар»—«Локомотив». Мы как-то подзабыли, что после четырех туров «Краснодар» лидирует, он показывает классный и сбалансированный футбол. И кто-то даже говорит, что он может выиграть этот чемпионат — в «Лиге ставок» можно поставить на такой исход с коэффициентом 7,5. Но мне кажется, если южане будут добавлять, этот коэффициент наверняка будет снижаться. Но сейчас в рамках пятого тура «Краснодару» нужно обыгрывать дома «Локомотив». Коэффициент на победу южан в этом матче — 1,93. Берем?

— Я думаю, да. Если бы играл Артем Дзюба, я на 100% уверен, что он бы забил. Птому что это классика для него — когда на него ополчается весь мир, то он питается этой ненавистью к себе и показывает идеальную игру сразу же после какого-то скандала. Если бы он играл завтра, я бы поставил железно на гол Артема Дзюбы, а значит, возможно, и на очки «Локомотива». Но Артем завтра не сыграет, а «Локомотив» без него и с ним — это две разные команды. Все-таки этот парень один из лучших в нашем чемпионате, и слишком у него сильное влияние на игру целой команды. Поэтому завтра, конечно, «Краснодар» — фаворит. И я думаю, смело можно ставить на победу именно команды с юга России.

— В «Лиге ставок» почти 4 коэффициент на победу «Локомотива», заманчиво очень выглядит. Неужели действительно «Локомотив» сейчас так нестабилен, плох, что в Краснодаре будет трудно? Там же все-таки кроме Дзюбы есть кому играть.

— Верно, нельзя забывать и про Вильсона Изидора, Наира Тикнизяна, который просто невероятно играл в начале чемпионата. Но там все не так просто было. Потом мы видели вообще какую-то бездарную игру против ЦСКА, непонятный матч в Кубке против «Рубина». И, конечно, матч против «Крыльев Советов» — это же просто было какое-то уничтожение. Честно, я «Локомотив» таким не видел, и у меня лично вопросы, что вообще происходит. Нельзя же во всем винить Дзюбу, мол, его нет, и поэтому нет игры у «Локомотива». Я так его хвалил до этого, но что-то надо делать Михаилу Галактионову. Пока я в «Локомотиве» этом не уверен и до сих пор не понимаю, что происходит с командой. Но, возможно, мы получим ответ в матче против «Краснодара».

— Еще могу сказать, что «Краснодар» очень мало пропускает. В четырех матчах чемпионата всего один мяч. И есть интересный коэффициент — 2,3 на то, что обе забьют. Но мне кажется, что не пропустит «Краснодар» от «Локомотива».

— Да, тоже отличный вариант.

— Конечно, может пойти по-всякому, но «Краснодар» в обороне прям хорош, это вообще сбалансированная команда, и тем более играет дома. Теперь давайте перейдем к матчу «Рубин»—«Крылья Советов». Будет ли он результативным? «Крылья» — просто потрясающая команда, много забивает, хорошо играет, фаворит, без сомнения. Хотя по букмекерской линии я этого не вижу, там вообще паритет. Но мне кажется, что на «Крылья» можно ставить точно, свои два гола они забьют «Рубину».

— А я бы поспорил. Сегодня же фактически такой матч жизни для Рашида Маматкуловича Рахимова. Если его команда проигрывает, то все, он может отправляться назад. И это серьезная мотивация как лично для него, так, конечно же, и для казанского «Рубина». При этом по результатам у «Рубина» все так себе в чемпионате. Но если посмотреть на игру, на моменты, которые команда создает, то не все так плохо. По сути, «Рубин» мог выигрывать у «Локомотива» в гостях, у «Оренбурга», в Кубке против «Ростова». И если посмотреть на количество созданных моментов, то «Рубин» точно не был хуже в матчах против «Ростова», даже когда он проигрывал со счетом 0:3. Да, там была ужасная игра в обороне, но в целом «Рубин» не так плох, как кажется. Поэтому сегодня, вполне возможно, мы увидим первую победу «Рубина», у меня такое личное ощущение.

— На его победу почти 3 коэффициент в «Лиге ставок», в целом можно брать. Что касается матча «Динамо»—ЦСКА, мы видели братский Кубок, все там было братское. А сейчас как пойдет официальный матч? ЦСКА — фаворит, причем я с этим абсолютно согласен. Но многие предлагают заряжать на «Динамо», там высокий коэффициент — тоже около 3.

— Тоже неплохой такой вариант. ЦСКА хорош, но у команды нет скамейки, ограниченный ресурс, потому что нет новичков. Хотя болельщики уже давно ждут и даже побаиваются, что в один момент это все может сломаться, вся эта красота, вся эта отличная игра ЦСКА. Кроме того, с таким графиком, с матчами по три штуки на неделе, собственно, в один момент все может сломаться. Поэтому почему бы не поставить на «Динамо»? Тем более учитывая, что последние три матча команда Марцела Лички выиграла, после плохого старта все наладилось.

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