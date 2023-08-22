Золото, бриллианты

Зеркальная пудра, золотая фольга и россыпи жемчуга — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какой маникюр сейчас актуален.

Аура-дизайн

Самый массовый тренд в нейл-арте этого лета — аура-дизайн, который представляет собой цветные круги на однотонном фоне или на «голой» ногтевой пластине без покрытия. Как правило, круги нарисованы в размытой технике с эффектом градиента.

В прошлом году этот тренд растиражировался через TikTok, а в этом его охотно подхватили звезды. В итоге с аурой на ногтях ходят актрисы Ванесса Хадженс, Сидни Суини, Меган Фокс и певица Дуа Липа.

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Молочно-голубой

Если выбирать заметное однотонное покрытие, то нежно-голубое, или, как его еще называют, «детский голубой». Он ярко смотрится на загорелой коже и деликатно — на светлой. Форма ногтей тоже может быть любой.

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Хром

Популярность втирки — блестящей пудры для дизайна ногтей — достигла своего пика. Еще недавно она использовалась лишь для придания легкого блеска на бежевой подложке, а сегодня мастера создают интенсивный зеркальный блеск. Но главное — экспериментировать и с цветом основы, то есть базы, и с цветом самой втирки. Так получаются разные металлические оттенки.

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Жемчуг

Еще одна большая тенденция — жемчужная тема. Идея эта хороша тем, что обыгрывать ее можно по-своему: кому-то нравятся аппликации жемчуга, кому-то — жемчужный эффект в покрытии. Во втором случае можно использовать как втирки, так и перламутровые лаки. Например, одна из самых известных нейл-мастеров, Бетина Гольдштейн, комбинирует оба варианта.

Если хочется едва заметного эффекта, то недавний маникюр Селены Гомес в исполнении Тома Бачика — то, что нужно.

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Золото

Тенденция на золотой маникюр сперва кажется безвкусицей, но важно исполнение. С использованием тончайших листов золотой фольги можно создать аккуратный акцент на каком-то нейтральном покрытии. Хотя вариант той же Бетины Гольдштейн выглядит более чем роскошным.

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Вода

Идея, которая так и просится в отпуск,— дизайн воды на ногтях. Только лишь оттенками синего, голубого и бирюзового не ограничиться. Главное — отрисовать вручную эффект водной ряби. Некоторые мастера используют техники 3D-дизайна при помощи геля — так можно буквально повторить текстуру воды.

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Дарья Богомолова