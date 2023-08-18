Завод автокатализаторов Johnson Matthey в Красноярске поменял собственника

Красноярский завод «Экотехсис» компании Johnson Matthey — крупнейшего в мире производителя автомобильных катализаторов – сменил собственника. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% предприятия с июня 2023 года принадлежит красноярской компании ООО «Катализаторы и технологии».

Владельцами ООО «Катализаторы и технологии», которое было создано в конце ноября 2022 года, в равных долях (по 33,33%) являются Андрей Косов, ранее являвшийся руководителем представительства Johnson Matthey, Вадим Невенченко и Леонид Ракитин, который также является гендиректором ООО «Экотехсис». По данным «Ъ», выпуск на красноярском заводе планируется возобновить.

«Экотехсервис» (ранее компания называлась «Джонсон матти катализаторы») зарегистрирована в 2006 году. Выручка предприятия за 2022 года составила 1,4 млрд руб., убыток – 374,2 млн руб.

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Лолита Белова, Оксана Павлова