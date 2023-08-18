Доходы держатся на подступах к бедности

Прогнозы заметного прироста уровня бедности в России из-за введения санкций не оправдались, но риски снижения благосостояния населения все еще остаются. Такой вывод можно сделать из выпущенного экспертами ЦМАКП обзора социально-экономического положения россиян.

После роста доходов населения в 2021 году на 3,9% по итогам 2022-го они снизились на 1,5%. Но уже в первой половине этого года (январь—май) все показатели реальных доходов (то есть скорректированные на уровень инфляции) продемонстрировали положительную динамику: реальные доходы выросли на 3,9% в годовом сравнении, реальные располагаемые доходы — на 4,7%, реальные зарплаты — на 6%.

Что касается уровня бедности, то по итогам 2022 года он обновил исторический минимум, опустившись ниже 10% (9,8%, или 14,3 млн человек). При этом сокращался не только показатель, определяемый по методологии Росстата, но и так называемый социологический уровень бедности (определяется как доля населения, которой не хватает на продукты питания или же хватает только на них, но не на одежду и обувь) — с 40% до 30% населения. Тем не менее этот показатель остается весьма высоким и характеризует значительный уровень «предбедности».

Отметим, что риски попадания в ситуацию «предбедности» различны в зависимости от отрасли, в которой занят работник. Особенно сложной ситуация представляется в гостиничном и ресторанном бизнесе, в административной деятельности, образовании, сельском хозяйстве, в сфере операций с недвижимым имуществом — в этих секторах экономики средняя зарплата не превышает трех МРОТ (а в гостиничном и ресторанном бизнесе она даже меньше этого порога). Такой уровень оплаты труда ставит в сложное положение домохозяйства с большим количеством иждивенцев. Лишь в четырех отраслях средняя заработная плата в пять и более раз превышает МРОТ (финансы, добыча, информация и связь, а также «профессиональная, научная, техническая деятельность»). Кроме того, наименее обеспеченные 10% населения остаются уязвимой категорией с точки зрения кредитной нагрузки. Если медиана отношения объема платежей по кредитам и займам (у кого она ненулевая) к доходам составляет 17,5% в целом по выборке, то у наименее обеспеченной группы — 23%.

Анастасия Мануйлова