Спрос и слабый рубль подняли цены

В Челябинской области ускорился темп роста цен: в июле годовая инфляция составила 4,08%, что на 1,01 процентного пункта выше, чем в июне. Наибольший прирост зафиксирован в сегменте потребительских товаров — на 1,6 п.п. В Банке России основными причинами ускорения инфляции называют ослабление рубля, рост издержек производителей и потребительского спроса. Эксперты считают, что в перспективе рост стоимости кредитов из-за повышения ключевой ставки может снизить спрос бизнеса на инвестиции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После повышения ключевой ставки эксперты ждут снижения объемов инвестиций

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ После повышения ключевой ставки эксперты ждут снижения объемов инвестиций

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Третий месяц подряд в Челябинской области ускоряется годовая инфляция. В июле 2023 года по сравнению с июнем показатель вырос на 1,01 п.п. и составил 4,08%. Это существенно превышает уровень годовой инфляции в среднем по Уральскому федеральному округу — 2,81%, но ниже, чем в целом по России — 4,3%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского главного управления Банка России.

Ежемесячные темпы роста цен также ускоряются: в июне, по сравнению с маем, годовая инфляция увеличилась на 0,39 п.п. По данным ЦБ, повышение уровня инфляции в июле обусловлено ослаблением рубля, повышением потребительского спроса и ростом издержек производителей.

Сильнее всего в июле росли цены на продукты питания. Показатель вырос до 2,07% после 0,48% в июне. Прежде всего, это связано с подорожанием фруктов и овощей.

«Ослабление рубля привело к тому, что большинство ввозимых из дальнего и ближнего зарубежья фруктов — апельсины, бананы и виноград — в июле стали дороже, чем год назад. По той же причине ускорился годовой рост цен на морковь и помидоры, а некоторые виды овощей — капуста, картофель стали дороже, чем в июле прошлого года»,— говорится в информационно-аналитическом комментарии Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. Кроме того, на ценах на плодоовощную продукцию отразился эффект низкой базы: в июле 2022 года многие фрукты и овощи дешевели в связи с укреплением рубля и расширением предложения на внутреннем рынке.

Помимо этого, в июле в Челябинской области дорожали мясо птицы, мясные полуфабрикаты и колбаса. На это повилял рост цен на импортные кормовые добавки, оборудование и комплектующие на фоне ослабления рубля.

В сегменте непродовольственных товаров после четырех месяцев годового снижения цен в июле инфляция составила 0,89% (-0,06% в июне). Слабый рубль привел к замедлению годового снижения цен на импортную технику: стиральные машины, холодильники, телевизоры и планшеты. Дополнительно повлиял рост потребительской активности. Из-за повышения стоимости бензина на оптовом рынке еще больше подорожали его основные марки в рознице.

Годовая инфляция в секторе услуг в июле составила 11,04% после 10,92% в июне. Выросли цены на туристические путевки в Турцию и страны Закавказья на фоне ослабления рубля. Также на показатель повлияло повышение тарифов на проезд в общественном транспорте челябинской агломерации. Кроме того, в июле подорожали услуги такси из-за роста издержек на покупку и эксплуатацию автомобилей, а также оплату труда водителей.

Среди регионов УрФО в Челябинской области оказалась самая высока инфляция в июле. В Свердловской области показатель составил 4,02%, в Курганской — 3,29%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 1,5%, в Ханты-Мансийском АО — 0,8%, в Тюменской области — 0,4%.

По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране продолжит повышаться. «Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем»,— говорится в информационно-аналитическом комментарии.

Чтобы обеспечить такую динамику, 15 августа Банк России на внеочередном собрании Совета директоров повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания. В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году»,— объясняют в ЦБ решение.

Ведущий аналитик по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский отмечает, что на опережающий рост инфляции в Челябинской области относительно динамики по УрФО в целом, в том числе повлияло повышение стоимости мясопродуктов, что связано не только с ростом издержек производителей из-за ослабления рубля, но и со снижением объемов выпуска мяса.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что на низкой инфляции на Урале сказались показатели Тюменской области. Здесь наблюдался самый значительный среди регионов РФ темп снижения цен на непродовольственные товары (-4,24%). Это объясняется падением спроса и изменением модели поведения потребителей из северных регионов, которые раньше приезжали за покупками в Тюмень, а теперь покупают на маркетплейсах.

«Повышение ключевой ставки ЦБ до 12% должно повлиять на удорожание кредитов и, следовательно, замедление роста спроса на них, а также на повышение привлекательности рублевых депозитов. В совокупности это должно замедлить рост внутреннего спроса и ценовое давление. Сокращение внутреннего спроса означает и сокращение спроса на импорт, что должно снизить давление на курс рубля. Однако вследствие повышения ключевой ставки кредиты становятся дороже не только для потребителей, но и для бизнеса. Причем корпоративный сектор должен “почувствовать” эффект быстрее в силу высокой доли кредитов по плавающей, привязанной к изменениям ЦБ, ставке. Доля таких кредитов в корпоративном секторе превышает 40%. Итог — более дорогие кредиты в сочетании с ослабшим курсом рубля могут привести к снижению спроса бизнеса на инвестиции, прежде всего, импортозависимые. В большей степени это будет относиться к частному бизнесу, не связанному с госзаказом»,— говорит эксперт. При этом, по словам Ольги Беленькой, для части промышленности ослабление рубля и сокращение спроса на импорт могут улучшить возможности для импортозамещения.

Эксперт инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Клюкин считает, что на годовую инфляцию в Челябинской области повлиял рост промышленного производства, превышающий среднероссийские показатели. «Наибольший рост наблюдался в обрабатывающих отраслях, что связано с возросшим объемом госзаказа в сфере ОПК. Соответственно, люди больше заработали и стали больше тратить, что и отразилось на темпах инфляции»,— говорит эксперт. По словам Артема Клюкина, сдерживающее воздействие на инфляцию в результате повышения ставки рефинансирования проявляется обычно с некоторым временным лагом — около трех месяцев. Но в Челябинской области из-за высокой потребительской активности этот эффект, вероятно, будет проявляться менее выраженно, считает эксперт.

Юлия Гарипова