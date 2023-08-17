Объединенная чайная компания перезапустит чай «Беседа»

Объединенная чайная компания, которая выкупила производственные мощности бывшей чайной фабрики Unilever, стала владельцем бренда «Беседа». В ближайшее время производство чая под этой торговой маркой может быть возобновлено.

Сведения о том, что Объединенная чайная компания теперь является владельцем товарных знаков, связанных с брендом «Беседа», «Ъ» обнаружил в базе Роспатента.

Бренд «Беседа» появился на российском рынке в конце 1990-х годов и наряду с Lipton и Brooke Bond входила в портфель Unilever. В 2021 году концерн продала свой чайный бизнес, объединенный в компанию Ekaterra, фонду CVC Capital Partners. Летом 2022 года Ekaterra на фоне конфликта на Украине объявила об уходе из России, а ее активы отошли Объединенной чайной компании. Представители компании уже официально подтвердили, что готовы «возродить» бренд «Беседа» в скором времени, однако точные сроки появления чая под этой маркой на полках российских магазинов пока не называются.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Беседа" заваривается повторно».

Александр Кислов