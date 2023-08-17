Победоносная перекладина

Победителем Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) впервые стал английский «Манчестер Сити». В упорнейшем матче, основное время которого завершилось вничью — 1:1, победитель Лиги чемпионов по итогам серии пенальти одолел испанскую «Севилью», лучшую команду Лиги Европы.

В матче за Суперкубок UEFA фаворит определяется автоматически. Им неизменно становится команда, которая выигрывает Лигу чемпионов. Тем не менее, триумфаторы Лиги Европы брали трофей неоднократно. Например, в 2006 году «Севилья» разгромила «Барселону» — 3:0, а ведь тогда за каталонцев играли не только 19-летний Лионель Месси, который еще не заматерел, но и находившиеся в расцвете сил Карлес Пуйоль, Хави, Деку, Рональдиньо и Самюэль Это’О.

В этот раз испанскому клубу, 7-кратному обладателю второго по значению еврокубка, тоже противостоял звездный коллектив. Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн на острие атаке, английский технарь Джек Грилиш в полузащите, хорватский новичок Йошко Гвардиол в обороне, далее — по списку. Из тех, кто в состоянии сделать результат, в составе «Манчестер Сити» отсутствовали два хавбека — бельгиец Кевин Де Брёйне, который из-за серьезной травмы выбыл на несколько месяцев, и португалец Бернарнду Силва. В атакующих порядках «Севильи» подобных потерь не было, и это слегка уравнивало шансы.

В Пирее, где проходила встреча, в девять вечера стояла жара. «Манчестер Сити» начал, не торопясь, но постепенно раскочегарился и упустил минимум один реальный шанс открыть счет. После навеса с углового защитник Натан Аке головой боднул мяч в ближний угол, но вратарь Яссин Буну угрозу отвел. Игра почти была полностью под контролем английского гранда, когда на 25-й минуте Буну удачно начал редкую атаку севильцев, аргентинский чемпион мира 2022 года Маркос Акунья с левого фланга по выверенной траектории переправил мяч в штрафную и марроканский форвард Юссеф Эн-Насири, перепрыгнув двух защитников, забил классический английский гол могучим ударом головой.

После этого до перерыва на поле по большому счету ничего не менялось. Футболисты «Манчестер Сити» безуспешно пытались дергать чужую защиту, а большинство их соперников переходили на чужую половину поля считанное количество раз. Холанн же был почти незаметен, наиграв лишь на желтую карточку, полученную французским защитником «Севильи» Луаком Баде. Тем не менее, второй тайм главный тренер Пеп Гвардиола начал тем же составом, который пропустил острейшую контратаку с участием аргентинца Лукаса Окампоса и все того де Эн-Насири. Но левая нога марроканца оказалась не столь удачлива, как голова, и вратарь Эдерсон выручил «Манчестер Сити».

В подобных матчах такая щедрость нападающих чревата, поскольку за нее почти всегда следует расплата. Ждать ее оставалось недолго. На 63-й минуте уже Родри навесил, а 21-летний Коул Палмер, подстраховавший не дотянувшегося до мяча Холанна, пробил мимо Буну головой. Стоило «Севилье» начать с центра поля, как Эн-Насири снова мог забить. Но в целом оставшиеся полчаса прошли с преимуществом «Манчестер Сити». Мяч перемещался по штрафной испанцев очень быстро, и судьбу встречи могло решить любое удачное касание нападавших.

Однако оборонявшимся сопутствовала удача. А поскольку в матче за Суперкубок дополнительного времени нет, после 90 основных и 5 компенсированных соперники сразу приступили к серии пенальти. Девять из них были выполнены идеально, лишь сербскому защитнику «Севильи» Неманье Гуделю, который бил десятым, немного не повезло. У Эдерсона не были ни единого шанса отразить мяч, но он полетел чуть выше, чем следовало, и угодил в перекладину. В итоге — 1:1 (5:4). «Севилья» проиграла свой шестой матч за Суперкубок из семи, а «Манчестер Сити» победил с первой попытки. Кроме того, Хосеп Гвардиола взял свой четвертый Суперкубок, догнав по этому показателю рекордсмена Карло Анчелотти. Правда, итальянец брал трофей с двумя командами — «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014, 2022), а испанец с тремя. В его победный список также входят «Барселона» (2009, 2011) и «Бавария» (2013).

Евгений Федяков