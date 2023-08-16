Умер отбывающий срок за взяточничество генерал ФСО Лопырев

В Рязанской области умер осужденный за взяточничество экс-глава службы охраны на Кавказе ФСО России генерал Геннадий Лопырев, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Виктора Боборыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Лопырев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Геннадий Лопырев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По информации общественника, Геннадий Лопырев скончался в Рязанской областной клинической больнице, куда он был доставлен из колонии в связи с ухудшением состояния здоровья. Как пояснил господин Боборыкин, причиной смерти генерала ФСО стала болезнь, какая — не уточняется. Когда пройдут похороны генерала, глава рязанской ОНК не сообщил.

Генерала ФСО Геннадия Лопырева задержали в Сочи в ноябре 2016 года по делу о взяточничестве. Проверку генерала Лопырева, по информации источников «Ъ», инициировал лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года. По данным следствия, Геннадий Лопырев обещал за 6,27 млн руб. общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. В ноябре 2017 года высокопоставленный силовик был приговорен судом к десяти годам колонии и штрафу в размере 150 млн руб. Наказание генерал отбывал в рязанской исправительной колонии №8.

Подробнее о деле Геннадия Лопырева — в материале «Ъ» «Деньги с банковских карт перечислили в приговор генералу».

Александр Кислов