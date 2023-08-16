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Коммерсантъ FM
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Умер отбывающий срок за взяточничество генерал ФСО Лопырев

В Рязанской области умер осужденный за взяточничество экс-глава службы охраны на Кавказе ФСО России генерал Геннадий Лопырев, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Виктора Боборыкина.

Геннадий Лопырев

Геннадий Лопырев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Геннадий Лопырев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По информации общественника, Геннадий Лопырев скончался в Рязанской областной клинической больнице, куда он был доставлен из колонии в связи с ухудшением состояния здоровья. Как пояснил господин Боборыкин, причиной смерти генерала ФСО стала болезнь, какая — не уточняется. Когда пройдут похороны генерала, глава рязанской ОНК не сообщил.

Генерала ФСО Геннадия Лопырева задержали в Сочи в ноябре 2016 года по делу о взяточничестве. Проверку генерала Лопырева, по информации источников «Ъ», инициировал лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года. По данным следствия, Геннадий Лопырев обещал за 6,27 млн руб. общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. В ноябре 2017 года высокопоставленный силовик был приговорен судом к десяти годам колонии и штрафу в размере 150 млн руб. Наказание генерал отбывал в рязанской исправительной колонии №8.

Подробнее о деле Геннадия Лопырева — в материале «Ъ» «Деньги с банковских карт перечислили в приговор генералу».

Александр Кислов

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