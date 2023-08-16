Обладатель прав на Ждуна отсудил 50 тыс. руб. у сайта с ростовыми куклами

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск ООО «Си Ди Лэнд контакт», обладающему исключительными правами на образ выдуманного существа под названием Ждун, к Елизавете Зайниевой, которая эти права нарушила, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд встал на сторону правообладателя и взыскал с госпожи Зайниевой в пользу компании 50 тыс. руб. за нарушение исключительных прав, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1700 руб. и почтовые расходы на сумму 121 руб. Ответчица на судебное заседание не пришла.

Елизавета Зайниева является администратором домена второго уровня сайта prazdnikpiter.ru, на котором продавались ростовые куклы с изображением Ждуна. Из материалов дела следует, что «Си Ди Лэнд Контакт» заключил лицензионный договор с автором образа Ждуна — голландской художницей Маргарет А. Ван Бревурт.

Образ Ждуна был придуман художницей и воплощен в виде скульптуры под названием Homunculus loxodontus, которая в 2016 году была размещена в больнице Лейденского университета. По словам автора, когда она создавала образ, то думала о людях, которые сидят в очереди к врачу.

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