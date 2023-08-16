Компанию «Русский водород» переименовали в «Росхим»

Компания «Русский водород», которая контролирует целый ряд химический предприятий в РФ, сменила название на АО «Росхим». В компании отмечают, что решение принято «согласно распоряжению правительства России».

«Официальное название холдинга принято согласно Распоряжению Правительства РФ от 2 августа нынешнего года о включении официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, в фирменное наименование АО "Русский водород" при его переименовании»,— говорится в сообщении компании.

Как поясняют представители «Росхима», новое название компании «в наибольшей степени соответствует бизнес-модели компании, подчеркивает единство стратегических целей холдинга с национальными интересами в химической отрасли».

АО «Русский водород» было зарегистрировано в Москве в феврале 2021 года. Это управляющая компания, в периметр которой входит ряд химических производств по кластерному принципу. В частности, компании переданы в доверительное управление 47% акций «Башкирской содовой компании» (один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды), находящиеся в собственности государства. Кроме того, «Русский водород» получил в управление Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод и заявлял о договоренностях по передаче ему в управление АО «Синтез-Каучук» (Башкирия).

Александр Кислов