«Детский мир» открыл в Москве дискаунтер «Еще»

Компания «Детский мир» открыла на втором этаже торгового центра «Алтуфьевский» в Москве дискаунтер (магазин с ценами ниже рыночных) «Еще» с товарами повседневного спроса. Ассортимент магазина насчитывает около 4 тыс. наименований, более 2 тыс. из которых продаются по цене ниже 99 руб., сообщил журнал Retail.ru со ссылкой на рекламные материалы дискаунтера.

Издание отмечает, что в магазине наряду с продуктами питания представлены также одежда и обувь, в торговом зале, площадь которого составляет около 600 кв. м, есть примерочная. Кроме того, в дискаунтере продаются косметика, средства для ухода за домом, аксессуары и товары для детей, сообщает Retail.ru.

В рекламных материалах, размещенных в магазине, говорится, что в ближайшее время в Москве появятся как минимум три магазина «Еще». По предварительным данным, одна из точек дискаунтера появится в Бутово, пишет Retail.ru. Сообщается, что магазины «Еще» также должны появиться в Мытищах, городском округе Солнечногорск, Ярославле, Ржеве, Нижнем Новгороде, Муроме и Павлово. Первый магазин «Еще» открылся в городе Дзержинск Нижегородской области.

Эрдни Кагалтынов