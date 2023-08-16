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Коммерсантъ FM
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Малые предприятия побили пятилетний рекорд по развитию бизнеса

Индекс оценки развития российского бизнеса по итогам второго квартала достиг 69 баллов, что стало максимумом с 2019 года. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, маркетинговой платформы Calltouch и банка Точка.

Наиболее высокие темпы восстановления были у компаний малого бизнеса: его «индекс здоровья» вырос на шесть баллов, до 76 баллов год к году. Также вырос аналогичный индекс у микробизнеса — на два балла, до 69. «Индекс здоровья» среднего бизнеса сократился на три балла, до 52.

Индекс растет в большинстве исследуемых отраслей — в 11 из 20. Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (на 22 балла). Также динамично развиваются туристическая отрасль (7 баллов) и транспорт (10 баллов). Падение индекса отмечено у компаний, работающих в сфере фитнеса и здоровья (на 24 балла) и в медицине (на 12 баллов), а также у мебельного бизнеса (16 баллов).

Наибольший прирост по оборотам наблюдается в сферах:

  • интернет-магазины (рост на 63%);
  • реклама, СМИ, продвижение, полиграфия (на 45%);
  • кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство (на 42%).

Положительная динамика числа обращений потенциальных клиентов также зафиксирована в 11 отраслях. Самые высокие темпы прироста — у рекламных и маркетинговых агентств (на 37%), в сфере связи и телекоммуникаций (22%) и у компаний, занимающихся охранной деятельностью (18%).

Быстрее всего восстанавливается средний бизнес (+22% клиентов), немного медленнее — малый бизнес (+14%) и микробизнес (+9% клиентов). Самой медленно восстанавливающийся отраслью стали финансы, где количество заявок на оказание профильных услуг сократилось на треть.

Число открытых вакансий в микробизнесе выросло на 54%, в малом — на 66%, в среднем — на 44%. Наибольший рост спроса на персонал отмечен у микрокомпаний в таких отраслях, как общественная деятельность (на 103%), автомобильный бизнес (81%) и машиностроение (72%).

В малом бизнесе рост спроса на сотрудников зафиксирован у подрядчиков в машиностроении (рост в 11 раз), металлообработке (в 4,8 раз) и автомобильном бизнесе (более чем в 4 раза). Средний бизнес активнее всего искал работников в отраслях общественная деятельность и туризм (в обоих— рост в 2,5 раза), тяжелое машиностроение (в 2 раза).

Кроме того, зафиксирован рост медианы предлагаемой зарплаты: в микробизнесе — на 11% (с 53 400 руб. до 59 400 руб.), в малом бизнесе — на 18% (с 52 100 руб. до 61 400 руб.), в среднем бизнесе — на 9% (с 55 100 руб. до 60 200 руб.).

Лаура Кеффер

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