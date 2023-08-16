«Россети Тюмень» направили более 1,7 млн рублей на повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт на высоковольтной подстанции «Приобская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр участвует в электроснабжении одноименного нефтяного месторождения. На повышение надежности энергообъекта компания направила свыше 1,7 млн рублей.



Специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали 2 силовых трансформатора, провели техническое обслуживание 10 выключателей и устройств релейной защиты и автоматики. Также энергетики провели ревизию уплотнений и воздухоосушительных фильтров маслонаполненного оборудования и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его диэлектрических свойств. Для защиты энергообъекта от природных пожаров работники сделали опашку территории центра питания.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Приобская» проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения гигантского Приобского месторождения нефти. Оно является третьим в России по величине запасов, которые оцениваются в 5 млрд тонн. Площадь центра нефтедобычи в два раза превышает территорию Москвы.

АО «Россети Тюмень»