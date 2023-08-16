Иностранные консалтинговые компании предложили признать нежелательными в России

Зарубежные исследовательские компании, изучающие товарные рынки, могут внести в список организаций, чья деятельность нежелательна на территории РФ. Такие поправки предложено внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Поправки предполагают, что созданные такими компаниями для обхода российских законов структуры получат статус иноагентов. После принятия поправок компания должна будет внести данные о себе в перечень Федеральной антимонопольной службы. Решение о структуре собственности фирмы-консалтера примет спецкомиссия. Если требуемая информация не будет предоставлена, то доли в уставном капитале такой структуры могут принудительно продать по решению суда.

Господин Кирьянов убежден, что России «нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории», а сбор данных иностранными исследовательскими компаниями он назвал «шпионажем». «Сегодня в условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний»,— сказал он «Известиям».

Он утверждает, что зарубежные исследовательские компании уже проконсультировались с ведущими юристами «и ищут лазейку в будущем законе». Якобы эти компании запустили процесс «фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм». В числе компаний, которые пытаются уйти от будущего закона, Артем Кирьянов назвал Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS.

Член Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин назвал вынужденными прорабатываемые меры. Как он утверждает, «есть информация, что такие данные вредят России». «Эта мера не только вынужденная, но и временная. До тех пор, пока не прекратится негативное давление на нашу страну — экономическое, политическое, военное,— мы вынуждены защищаться. Это защитная мера»,— считает он.

Лаура Кеффер