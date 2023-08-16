Дело рассмотрели до дна

В Норильске (Красноярский край) рассмотрено последнее уголовное дело, связанное с крупным разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в мае 2020 года, который привел к масштабному загрязнению заполярных территорий. Директор ТЭЦ, главный инженер, его заместитель и начальник цеха обвинялись в том, что небрежно отнеслись к выполнению своих обязанностей по эксплуатации резервуара с соляркой, что в итоге привело к его разгерметизации и утечке 21 тыс. т нефтепродуктов. Суд назначил обвиняемым от одного года до полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Работники ТЭЦ заявляют о необоснованности претензий в свой адрес.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТК "Северный город" Фото: ТК "Северный город"

В Норильске (Красноярский край) вынесли приговор руководителям ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») по делу о разливе нефтепродуктов. На скамье подсудимых оказались директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, его заместитель по вопросам эксплуатации Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. По информации городского суда, они обвинялись в том, что небрежно отнеслись к выполнению возложенных на них обязанностей по эксплуатации резервуара №5, в котором находилось свыше 21,1 тыс. т солярки. Это, считает следствие, привело к разрушению и разгерметизации топливной емкости (у нее частично оторвалось дно.— „Ъ“) и утечке нефтепродуктов.

По данным следствия, с 2018 года резервуар №5 нуждался в капитальном ремонте. Тем не менее в ноябре 2018 года без заключения экспертизы промышленной безопасности резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова и актом, утвержденным директором предприятия Павлом Смирновым. В последующем экспертиза была все-таки проведена, но она показала, что емкость можно использовать только при условии ремонта. «Несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Смирнова, главного инженера Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария»,— сообщала в июне 2020 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Еще одним фигурантом дела стал начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, якобы отвечавший за техническое состояние резервуара. Все четверо отрицают вину в инкриминируемых преступлениях.

В мае 2022 года по делу начался суд. Через полгода ушла в отставку председательствующая в процессе Елена Свинцова. Дело передали судье Анне Шатровой, и разбирательство началось сначала.

Во вторник обвиняемые выслушали приговор. Как рассказали в управлении Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) работникам ТЭЦ присудили штрафы от 150 тыс. руб. до 200 тыс. руб., но от их оплаты освободили ввиду истечения сроков давности. По ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) энергетикам назначили от одного года до полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Это последнее из уголовных дел, которые были возбуждены после аварии на норильской ТЭЦ. В октябре 2020 года суд назначил полгода исправительных работ с удержанием 15% зарплаты бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину: он, по версии следствия, два дня не принимал мер для локализации разлива ГСМ и минимизации вреда окружающей среде. В июне 2022 года суд прекратил дело «в связи с истечением сроков давности» в отношении Елены Новожиловой, которая на момент описываемых событий занимала должность главного госинспектора Ростехнадзора. В материалах СКР указывается, что в 2017-м и в 2018 году при проведении плановых проверок ТЭЦ-3 она якобы не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промбезопасности. «В 2019 году в Рос­технадзор поступило заключение экспертизы объекта, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Елена Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки, но этого также сделано не было»,— говорится в деле. Кроме того, судом за истечением срока давности было прекращено уголовное преследование двух сотрудников управления по делам ГО и ЧС мэрии Норильска Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко. Следствие считало, что они не приняли мер к свое­временной организации и проведению мероприятий по локализации аварии, что привело к увеличению вреда, нанесенного экологии.

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильска произошел крупный разлив нефти. По предварительным данным, из-за проседания свайного фундамента оторвалось дно резервуара. Находившееся в нем дизельное топливо вытекло. Утечка 21 тыс. т нефтепродуктов привела к загрязнению водных объектов Норило-Пясинской озерно-речной системы. Инцидент ученые назвали крупнейшим экологическим бедствием в российской Арктике. Размер ущерба составил свыше 205 млрд руб.

Константин Воронов