Китай приостановил публикацию данных по безработице среди молодежи

Национальное бюро статистики Китая заявило, что временно перестает публиковать данные о безработице среди молодежи, сообщает Reuters. Та все последние месяцы била рекорды и по итогам июня достигла 21,3%. Теперь власти утверждают, что им необходимо пересмотреть методологию расчета.

«В настоящее время большинство выпускников университетов уже подтвердили свое место работы, и их ситуация с трудоустройством в целом стабильна»,— заявил представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй, отметив, что сейчас уровень занятости среди выпускников «чуть выше, чем в прошлом году». Необходимость же внесения изменений в методологию господин Фу объяснил тем, что «экономика и общества постоянно развиваются и меняются».

Сейчас в статистику по безработице среди молодежи входят данные о лицах в возрасте от 16 до 24 лет, среди которых как те, кто уже окончил обучение, так и студенты. Последние, скорее всего, будут исключены из расчетов после возобновления публикации статистических данных по безработице, так как многие из них в принципе не ищут работу. Кроме того, власти могут скорректировать и возрастной диапазон тех, кто будет учитываться при определении уровня безработицы.

Кирилл Сарханянц