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Коммерсантъ FM
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В России состоялся первый полет новейшего беспилотника «Сириус»

Новейший ударный беспилотник «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт». Дату испытаний там не уточнили.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются»,— заявили ТАСС в компании.

«Сириус» продолжает линию беспилотников «Орион», первый образец которого представили в 2022 году. У «Сириуса» два двигателя и увеличенная взлетная масса. Может нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Морская версия БПЛА сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Серийные поставки планировалось начать в 2023 году.

Лаура Кеффер

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