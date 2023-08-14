Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в 21 год из-за опухоли мозга

Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров умер в 21 год из-за опухоли мозга. Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз — опухоль головного мозга, началась борьба за каждый миг жизни»,— написал господин Мильштейн в X (бывший Twitter).

Родион Амиров родился в Башкортостане в 2001 году. В 2019-м занял второе место на юниорском чемпионате мира в составе сборной России. С 2019 года играл за клуб «Салават Юлаев». В 2020 году его выбрало «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В феврале 2022-го пресс-служба «Торонто» сообщила, что у Родиона Амирова обнаружили опухоль мозга. В апреле он проходил лечение в Германии, после чего вернулся в Уфу, где подписал арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Олеся Павленко