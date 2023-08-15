Мурино проедет по доппрограмме

Шоссейная улица и дорога вдоль КАД, ведущая в Мурино, обновятся к началу осени, сообщила вчера пресс-служба правительства Ленобласти. На ремонт этих двух и еще трех участков дорог во Всеволожском районе региональный бюджет потратит около 49,2 млн рублей в рамках дополнительной ремонтной программы, сформированной на основе обращений граждан. Областные депутаты и представители автомобильного сообщества надеются, что работы на двух основных магистралях, по которым транспорт въезжает и выезжает из Мурино, будут организованы с минимальными неудобствами для жителей густонаселенного района Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонта дорог Мурино ждал давно. Трудности здесь были связаны в том числе с тем, что многие дороги в городе были бесхозными, не переданными на баланс ни местным, ни областным властям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ремонта дорог Мурино ждал давно. Трудности здесь были связаны в том числе с тем, что многие дороги в городе были бесхозными, не переданными на баланс ни местным, ни областным властям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Шоссейная улица в Мурино (участок региональной дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск) является основным путем для въезда и выезда в сторону Петербурга. Дорога вдоль КАД, в свою очередь, обеспечивает альтернативный путь на проспект Культуры и обратно. Контракт, заключенный ГКУ «Ленавтодор» с ООО «Леноблдорстрой» стоимостью 49,2 млн рублей, предусматривает замену примерно километра асфальта Шоссейной от границы с Санкт-Петербургом и отрезка от перекрестка с Шоссейной в сторону Мурино, дальше улицы Шекспира.

В рамках этого же контракта во Всеволожском районе частично отремонтируют трассу от Новой Пустоши в сторону Невской Дубровки, подъезд к деревне Углово от шоссе Санкт-Петербург — Морье и отрезок Дунайского проспекта (въезд в СНТ «Дунай) от трассы в сторону Морозовки. «Все обозначенные адреса были включены весной в дополнительную программу ремонтных работ на региональной дорожной сети: по поручению губернатора Александра Дрозденко она была сформирована на основе обращений жителей и мониторинга социальных сетей после нестабильной зимы»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства и губернатора Ленобласти.

Ремонта дорог Мурино ждал давно. По словам депутата ЗакСа Ленобласти от КПРФ Дмитрия Звонкова, трудности здесь были связаны в том числе с тем, что многие дороги в городе были бесхозными, не переданными на баланс ни местным, ни областным властям. «Отрадно, что за последние два года проблема сдвинулась с мертвой точки, а правительство прислушалось к обращениям жителей, включив дороги Мурино в программу на этот год. Теперь остается пожелать, чтобы их отремонтировали качественно»,— прокомментировал коммунист Звонков.

Руководитель региональной общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов напоминает, что реакция горожан на дорожный ремонт всегда неоднозначна: кроме местных жителей, готовых немного потерпеть неудобства ради новой хорошей дороги, всегда находится много недовольных. «Мурино — очень густонаселенная территория, выездов-въездов на которую не так-то много. Заторов избежать не удастся,— предупреждает господин Данилов.— Остается только сожалеть, что ремонт здесь начинается под самый конец отпускного периода, когда многие горожане уже возвращаются с отдыха».

В данном случае то, как Мурино переживет долгожданный ремонт, будет зависеть от организации работ, добавляет руководитель «СПб.Авто»: от согласованности действий дорожников и коммунальных служб, устройства временных объездов и переправ, соблюдения сроков. Окончание ремонтных работ на Шоссейной улице и дороге вдоль КАД, согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, намечено на 8 сентября.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», в Мурино также ведется новое строительство не менее долгожданного обхода — автомобильного выезда из восточной части Мурино и Нового Девяткино стоимостью около 8 млрд рублей (см. «Ъ-СПб» от 13.09.2022). 4,4 млрд на проект идут из федерального инфраструктурного кредита, 2,2 млрд — в качестве федеральной субсидии. Трасса призвана убрать транзитный транспорт с Токсовского шоссе и значительно улучшить транспортную обстановку внутри жилых кварталов. Срок строительства областной части обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта рассчитан до конца 2026 года.

Александра Тен