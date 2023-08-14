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Нижегородцы привезли на «Армию-2023» проекты на базе искусственного интеллекта

На международный военно-технический форум «Армия-2023» нижегородские компании привезли разработки, созданные на базе искусственного интеллекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Нижегородские разработки на форуме представлены в рамках конгресса «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», посетители стенда могут ознакомиться с достижениями нижегородской IT-индустрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам замгубернатора, компания «Фрактал» представила свои наработки в сфере создания интеллектуальных сенсоров, способных самостабилизироваться и следить за быстро перемещающимися объектами.

Компания Mixmar разработала программную платформа Mixmar WEB, которая является конструктором для создания браузерной дополненной реальности. «Платформа превосходит в 30-40 раз по производительности мировые аналоги и позволяет запускать контент мгновенно без скачивания мобильного приложения»,— отметил Егор Поляков.

Компания Mattler создала программу видеоаналитики и распознавания объектов на базе нейросетей и компьютерного зрения «Морриган». Она предназначена для автоматизации процессов контроля соблюдения нормативных показателей работниками организации при выполнении ручного труда.

Андрей Репин

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