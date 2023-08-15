Покупатели возвращаются к комплексам

В Челябинске посещаемость торговых центров в июне — июле этого года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка отмечают, что пул арендаторов удалось сохранить практически в полном объеме, поскольку часть ушедших западных брендов заменили российские операторы, часть вернулись под новыми названиями. По мнению экспертов, адаптация рынка к новым реалиям все еще продолжается, поэтому то, что пустующих площадей в ТЦ не стало больше, уже хорошо.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В торговых центрах Челябинска также отмечают постепенное восстановление трафика

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В торговых центрах Челябинска также отмечают постепенное восстановление трафика

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Челябинске наметилось оживление покупательской активности в крупных торговых комплексах. По итогам двух месяцев лета Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 3%. Такие данные «Ъ-Южный Урал» предоставили в компании Focus Technologies.

За семь месяцев уровень Mall Index оказался на 1% ниже, чем годом ранее. В сравнении с докризисным 2019 годом сейчас отставание составляет 24%. «При сохранении наблюдаемых тенденций по итогам года мы можем ожидать показатели посещаемости ТЦ, превышающие прошлогодние на 1–3%. В целом, предпосылками к постепенному восстановлению будут выступать общая адаптация потребителей к новым экономическим реалиям и постепенное открытие на площадях ушедших игроков магазинов российских, турецких брендов, а также возвращение на рынок России части ушедших международных игроков “в новом качестве”»,— говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По его словам, в целом рынок ТЦ Челябинска характеризуется динамикой сопоставимой и даже более оптимистичной, чем, например, показатели Москвы и Санкт-Петербурга.

Представители челябинских ТЦ также отмечают тенденцию восстановления покупательского трафика. По данным директора управляющей компании ТЦ «Фиеста outlet» Александра Дадерко, по итогам семи месяцев наблюдается рост посещаемости на 2% к аналогичному периоду прошлого года. «Нам удалось сохранить tenant mix (пул арендаторов. — «Ъ-Южный Урал») практически в полном объеме. Puma трансформировалась в Amazing red, Sinsay в “Син”. Единственным открытым вопросом остается Adidas. Несмотря на приостановку работы, договор с компанией действует, арендные платежи поступают своевременно в оговоренном объеме»,— говорит господин Дадерко. По его словам, товарообороты арендаторов категории «одежда и обувь» незначительно увеличились, однако рост эксплуатационных расходов и инфляция не позволили увеличить доходность.

По прогнозам Александра Дадерко, ситуация с покупательской активностью стабилизируется еще нескоро из-за ослабления рубля при отсутствии роста реально располагаемых доходов населения.

Директор управляющей компании ТРК «Космос» и ТЦ «Кольцо» Андрей Алексеев связывает рост трафика с увеличением покупательской способности населения. «У нас промышленность заработала более активно, зарплаты поднялись. Плюс семьи участников спецоперации получают выплаты, которые надо куда-то тратить. Трафик сейчас нормальный, подтягивается к допандемийным показателям»,— сообщил «Ъ-Южный Урал» Андрей Алексеев. По его словам, по «Кольцу» посещаемость отстает от уровня 2019 года на 10%, по «Космосу» сравнение не объективно, поскольку на тот момент ТРК только начал работать.

Исполнительный директор «IBC-недвижимость» Евгений Коротков отмечает, что адаптация рынка к новым реалиям продолжается. «Представители сетевых компаний постепенно перестроились, часть брендов зашла под новыми названиями с иными бенефициарами, с новыми коллекциями. По сравнению с прошлым годом пустых площадей не становится больше, это уже отличные показатели для рынка в целом. Частично свободные места забрали “переименованные” операторы, что сократило вакансию примерно вдвое, где-то полностью покрыв вакантные метры. Изобилия новых брендов мы не наблюдаем, видим постепенное восстановление потребления, привыкание у потребителей, осень-зима явно будут активными, как в части предложения коллекций, так и со стороны покупателей»,— говорит Евгений Коротков. По его словам, стоимость аренды за год стабильна, лишь в некоторых случаях по новым контрактам чуть выше, чем год назад. Большинство контрактов долгосрочные, и за последние год-два условия по ним не менялись, либо менялись в соответствии с ранее предусмотренной динамикой, отмечает эксперт.

Юлия Гарипова