На Кубани пройдут учения авиации со стрельбой

В Ленинградском районе 15 и 18 августа пройдут учения авиации со стрельбой. Об этом сообщил глава района Юрий Шулико в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мероприятия проведут на мишенном поле в период с 14:00 до 22:00.

«Проезд и проход на территорию полигона в это время категорически запрещен. Прошу вас быть внимательными и осторожными. Проведите разъяснительную беседу со своими детьми»,— говорится в сообщении.

Ранее аналогичные учения провели в Ленинградском районе 1 августа.

Анастасия Донскова

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