Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA 1000 в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила Елену Рыбакину, которая с 2018 года представляет Казахстан, в 1/2 финала National Bank Open. Матч завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:2, он продлился 1 час 42 минуты. В финале россиянка сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

24-летняя Самсонова — 18-я ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 24-летняя Елена Рыбакина — четвертая ракетка мира. Победительница пяти турниров WTA, в том числе одного турнира Большого шлема — Wimbledon.

National Bank Open — турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в канадском Монреале. Призовой фонд составляет $2,78 млн.

Леонид Уварчев