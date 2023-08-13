Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку свергнутого президента

Сегодня в Нигере прошли демонстрации в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума. Демонстрантов разогнали сотрудники полиции. Об этом сообщило нигерийское издание Ar Info в Twitter (X). Кроме того, был задержан один организатор демонстрации.

Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани заявил, что новые власти готовы к дипломатическому урегулированию ситуации в стране. Это заявление он сделал на встрече с делегацией религиозных лидеров Нигерии.

Военные совершили переворот в Нигере в конце июля. Его осудили лидеры большинства западных стран, а также региональная организация «Экономическое сообщество стран Западной Африки» (ЭКОВАС). Члены ЭКОВАС уже согласовали план на случай военной интервенции в Нигер.

Анастасия Ларина