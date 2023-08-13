Бывший чиновник Смольного ответит за четверть миллиарда

На днях Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве и легализации бюджетных денег в отношении экс-главы Петроградского и Калининского районов, экс-председателя комитета по информатизации и связи Ивана Громова. На скамье подсудимых оказались также его брат Павел Громов и еще 11 фигурантов, включая его бывших коллег по работе в Смольном: Андрея Соколова и Андрея Никольского, а также Дениса Чамару и Евгения Геруса. Под следствие бывший чиновник и силовик вместо с братом попали еще в 2021 году, однако до судебного разбирательства материалы дошли только сейчас. Общая сумма хищения, которую вменяет следствие, составила свыше 244 млн рублей. Подсудимым грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В Санкт-Петербурге суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы комитета Смольного по информатизации и связи и экс-главы Петроградского и Калининского районов Ивана Громова, а также его брата Павла Громова. Оба были задержаны еще в 2021 году и отправлены в СИЗО по обвинению в серии мошенничеств, совершенных в особо крупном размере (14 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ), и отмывании денег (три эпизода п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что фигуранты в составе организованной группы похитили из городской казны почти 245 млн рублей в период, когда господин Громов был председателем комитета по информатизации и связи правительства Петербурга, то есть с 2012 по 2016 год. Из представленного в суд ходатайства следует, что общая сумма бюджетных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей. Всего по делу проходит 13 фигурантов. Среди них — некогда коллеги Ивана Громова по комитету: его бывший заместитель Андрей Соколов, Андрей Никольский и пришедший на смену в директорское кресло Денис Чамара. Кроме того, подозреваемыми значатся экс-руководители подведомственного комитету Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (ИАЦ) Евгений Герус, Андрей Овчаренко и Евгений Корабельников. Последний потом стал замглавы Петроградского района. Также на скамье подсудимых оказались представитель впоследствии самоликвидировавшейся фирмы-подрядчика «Тэсонэро компьютерс» Алексей Косарев, Станислав Ковалев, Георгий Евдокимов и Василий Устюжанин.
По материалам дела, в те годы, когда Иван Громов руководил городским IT-блоком, ИАЦ заключил договоры с «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы и системы госархивов. Фигуранты получили на расчетные счета «Тэсонэро компьютерс» из городского бюджета почти 245 млн рублей от ИАЦ в качестве оплаты за заведомо невыполненные работы. При этом, утверждает следствие, стоимость услуг была завышена изначально, да и человеку неподготовленному тяжело было понять все детали таких работ: что и как должно быть по итогу выполнено и в каком объеме. В деле говорится, что все деньги якобы перечислялись на нужные счета в офшоры при помощи Павла Громова, у которого там имелись деловые связи и подконтрольные юрлица, в том числе в Республике Кипр.
Уголовное дело насчитывает 163 тома, но к производству пока не принято. В 2021 году, когда решался вопрос об избрании меры пресечения, следователи указали, что подсудимый Громов имеет связи и знакомства в органах внутренних дел, поскольку до того, как началась его карьера в Смольном, он служил в ГУВД Москвы, затем в столичном управлении Федеральной налоговой службы, а также возглавлял оперативно-розыскное бюро № 6 Департамента экономической безопасности МВД РФ.
В обосновании ходатайства о помещении фигуранта в СИЗО было указано, что «психологический портрет Ивана Громова, складывающийся из его биографии и послужного списка, определенно характеризует обвиняемого как целеустремленного человека, предрасположенного к карьеризму, саморазвитию и намеренному риску, что свидетельствует о неумении и нежелании Громова довольствоваться достигнутым во всех сферах жизнедеятельности, что в совокупности с высоким уровнем благосостояния обвиняемого подтверждает его склонность к незаконному обогащению».
В разговоре с «Ъ-СПб» адвокат господина Громова Вера Колмакова пояснила, что без согласования со своим подзащитным она не может комментировать предъявленные ему обвинения, однако пообещала после встречи с ним обсудить предметно детали уголовного дела.
Что касается брата бывшего главы двух районов, то ранее в обосновании ходатайства о помещении его под арест было указано, что средняя зарплата обвиняемого с 2013 года не превышает 40 тыс. рублей в месяц, а его супруга нигде не работает. В то же время, отметил следователь, семейная пара проживала в элитных жилых комплексах, пользовалась премиальными автомобилями и путешествовала по дорогостоящим курортам.
В 2016 году Иван Громов возглавил Петроградский район по протекции губернатора Георгия Полтавченко. На должность он выдвигался как человек Смольного и пришел на так называемую «вотчину Макарова» — избирательную территорию экс-спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, ныне депутата Госдумы.
В феврале 2015 года на заседании городского правительства господину Громову был объявлен выговор в связи со сбоями в работе городского портала «Госуслуги», случившимися в день открытия записи в петербургские школы. В результате инцидента в МФЦ образовались очереди, достигавшие сотни человек. Однако были в его карьере и признанные на самом верху заслуги. Так, в должности главы Петроградского района Иван Громов получил благодарственное письмо от имени президента РФ за «трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность». На сайте Смольного также говорится, что под его руководством в районе появились снегоплавильные установки «Горыныч», в школах введена новая система безопасности и контроля, получили распространение единые электронные медицинские карты и была успешно внедрена система по борьбе с несанкционированными объявлениями (автодозвон).