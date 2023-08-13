Бывший чиновник Смольного ответит за четверть миллиарда

На днях Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве и легализации бюджетных денег в отношении экс-главы Петроградского и Калининского районов, экс-председателя комитета по информатизации и связи Ивана Громова. На скамье подсудимых оказались также его брат Павел Громов и еще 11 фигурантов, включая его бывших коллег по работе в Смольном: Андрея Соколова и Андрея Никольского, а также Дениса Чамару и Евгения Геруса. Под следствие бывший чиновник и силовик вместо с братом попали еще в 2021 году, однако до судебного разбирательства материалы дошли только сейчас. Общая сумма хищения, которую вменяет следствие, составила свыше 244 млн рублей. Подсудимым грозит до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы комитета Смольного по информатизации и связи и экс-главы Петроградского и Калининского районов Ивана Громова, а также его брата Павла Громова. Оба были задержаны еще в 2021 году и отправлены в СИЗО по обвинению в серии мошенничеств, совершенных в особо крупном размере (14 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ), и отмывании денег (три эпизода п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что фигуранты в составе организованной группы похитили из городской казны почти 245 млн рублей в период, когда господин Громов был председателем комитета по информатизации и связи правительства Петербурга, то есть с 2012 по 2016 год. Из представленного в суд ходатайства следует, что общая сумма бюджетных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей. Всего по делу проходит 13 фигурантов. Среди них — некогда коллеги Ивана Громова по комитету: его бывший заместитель Андрей Соколов, Андрей Никольский и пришедший на смену в директорское кресло Денис Чамара. Кроме того, подозреваемыми значатся экс-руководители подведомственного комитету Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (ИАЦ) Евгений Герус, Андрей Овчаренко и Евгений Корабельников. Последний потом стал замглавы Петроградского района. Также на скамье подсудимых оказались представитель впоследствии самоликвидировавшейся фирмы-подрядчика «Тэсонэро компьютерс» Алексей Косарев, Станислав Ковалев, Георгий Евдокимов и Василий Устюжанин.

По материалам дела, в те годы, когда Иван Громов руководил городским IT-блоком, ИАЦ заключил договоры с «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы и системы госархивов. Фигуранты получили на расчетные счета «Тэсонэро компьютерс» из городского бюджета почти 245 млн рублей от ИАЦ в качестве оплаты за заведомо невыполненные работы. При этом, утверждает следствие, стоимость услуг была завышена изначально, да и человеку неподготовленному тяжело было понять все детали таких работ: что и как должно быть по итогу выполнено и в каком объеме. В деле говорится, что все деньги якобы перечислялись на нужные счета в офшоры при помощи Павла Громова, у которого там имелись деловые связи и подконтрольные юрлица, в том числе в Республике Кипр.

Уголовное дело насчитывает 163 тома, но к производству пока не принято. В 2021 году, когда решался вопрос об избрании меры пресечения, следователи указали, что подсудимый Громов имеет связи и знакомства в органах внутренних дел, поскольку до того, как началась его карьера в Смольном, он служил в ГУВД Москвы, затем в столичном управлении Федеральной налоговой службы, а также возглавлял оперативно-розыскное бюро № 6 Департамента экономической безопасности МВД РФ.

В обосновании ходатайства о помещении фигуранта в СИЗО было указано, что «психологический портрет Ивана Громова, складывающийся из его биографии и послужного списка, определенно характеризует обвиняемого как целеустремленного человека, предрасположенного к карьеризму, саморазвитию и намеренному риску, что свидетельствует о неумении и нежелании Громова довольствоваться достигнутым во всех сферах жизнедеятельности, что в совокупности с высоким уровнем благосостояния обвиняемого подтверждает его склонность к незаконному обогащению».

В разговоре с «Ъ-СПб» адвокат господина Громова Вера Колмакова пояснила, что без согласования со своим подзащитным она не может комментировать предъявленные ему обвинения, однако пообещала после встречи с ним обсудить предметно детали уголовного дела.

Что касается брата бывшего главы двух районов, то ранее в обосновании ходатайства о помещении его под арест было указано, что средняя зарплата обвиняемого с 2013 года не превышает 40 тыс. рублей в месяц, а его супруга нигде не работает. В то же время, отметил следователь, семейная пара проживала в элитных жилых комплексах, пользовалась премиальными автомобилями и путешествовала по дорогостоящим курортам.

В 2016 году Иван Громов возглавил Петроградский район по протекции губернатора Георгия Полтавченко. На должность он выдвигался как человек Смольного и пришел на так называемую «вотчину Макарова» — избирательную территорию экс-спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, ныне депутата Госдумы.

В феврале 2015 года на заседании городского правительства господину Громову был объявлен выговор в связи со сбоями в работе городского портала «Госуслуги», случившимися в день открытия записи в петербургские школы. В результате инцидента в МФЦ образовались очереди, достигавшие сотни человек. Однако были в его карьере и признанные на самом верху заслуги. Так, в должности главы Петроградского района Иван Громов получил благодарственное письмо от имени президента РФ за «трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность». На сайте Смольного также говорится, что под его руководством в районе появились снегоплавильные установки «Горыныч», в школах введена новая система безопасности и контроля, получили распространение единые электронные медицинские карты и была успешно внедрена система по борьбе с несанкционированными объявлениями (автодозвон).

Андрей Кучеров