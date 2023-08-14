«Пулково Град» складирует инвестиции

Компания «Пулково Град» приобрела административно-складской комплекс площадью 3,3 тыс. кв. м во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Ее владельцем является Иван Градковский, который участвовал в проекте апарт-комплекса Ye’s Primorsky на Камышовой улице. Новый собственник планирует сдать площади в аренду одной из розничных сетей. В условиях низкой вакансии на склады в черте города могут быть сданы на выгодных условиях, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Информация о том, что ООО «Пулково Град» приобрело 0,6 га в Грузовом проезде, 5, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, следует из данных федерального реестра сведений о банкротстве. На участке находятся складской комплекс (1 тыс. кв. м) и административное здание (2,3 тыс. кв. м), а также объекты инженерной инфраструктуры. Сумма сделки составила 160 млн рублей, недвижимость сдана в аренду до 2032 года ООО «Монблан груп», следует из материалов торгов.

Владельцем ООО «Пулково Град» выступает Иван Градковский, сын директора Театра имени Ленсовета Валерия Градковского. Иван Градковский принимал участие в проекте апарт-отеля Ye’s Primorsky на Камышовой улице. Также ему принадлежат доли в ООО «Аврора Град» и ООО «Лахта», ведущих деятельность в сфере недвижимости, указано в «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, в партнерстве с совладельцем Element Development Виталием Коробовым предприниматель владеет 50% ООО «Коржов, 35», которое связано с одноименной сетью пекарен. Ранее господин Градковский несколько лет работал в должности юрисконсульта группы «Эталон».

Ранее площадка в Грузовом проезде принадлежала ООО «Балт-строй», которое в 2022 году признали банкротом по заявлению банка «Александровский». Ее владелец Александр Гринберг входил в число собственников некогда крупного поставщика шин и дисков «Хорошие колеса», занимавшего около 16% рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти. Сейчас структуры этой компании также находятся в стадии банкротства.

В «Эталоне» рассказали «Ъ-СПб», что не имеют отношения к сделке по приобретению земельного участка, а Иван Градковский не является сотрудником группы. Господин Градковский сообщил «Ъ-СПб», что давно занимается собственными проектами в сфере недвижимости. Административные и складские площади были приобретены для сдачи в аренду, сейчас ведутся соответствующие переговоры с несколькими компаниями в сфере розничной торговли, пояснил он. Площадка выходит на Грузовой проезд, что делает ее удобной для организации логистики, добавил господин Градковский.

С учетом обременения в виде договора аренды рыночную стоимость площадки можно оценить в сумму до 100 млн рублей, полагает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Объекты в Грузовом проезде подходят для использования в текущем качестве с точки зрения локации и окружения, считает руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. На фоне сформировавшегося дефицита складов в городе у собственника есть отличная возможность сдать его в аренду на выгодных условиях, уточняет он. По итогам первого полугодия 2023 года объем вакансии в этом сегменте среди сухих площадей класса А составил 0,3%, средневзвешенная ставка достигла 6,7 тыс. рублей за квадратный метр в год, указывает аналитик.

Площадка находится в востребованном месте, но расположенные на ней складские площади требуют инвестиций в улучшение, указывает старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер. Участок логично использовать под складскую функцию, но существует потенциал для его перевода под жилье, рассуждает господин Бойков. Это довольно маленькая площадка, но если какой-то застройщик решит приобрести землю по соседству, то она может быть востребована в дополнение к ней, резюмирует эксперт.

Константин Куркин