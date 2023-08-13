В Прикамье выросли продажи антидепрессантов

Розничные продажи антидепрессантов в Пермском крае за первое полугодие 2023 года в денежном выражении составили 64,6 млн руб., что на 2,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные изданию Business Class предоставили в маркетинговом агентстве DSM Group, которое исследует фармацевтический рынок в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, за шесть месяцев текущего года жители региона приобрели почти 110 тыс. упаковок антидепрессантов, что на 2,7% превышает показатель первого полугодия 2022-го. Из десяти наиболее востребованных лекарственных препаратов в Прикамье больше половины (54,4%) относятся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), 9,4% суммарных продаж приходятся на два атипичных антидепрессанта — тразодон (8,8%) и агомелатин (4%).

В целом по России за первое полугодие 2023 года было продано антидепрессантов на 5,2 млрд руб. (+7,5% к году). Всего по стране за это время было реализовано 7,2 млн упаковок этих препаратов (+6,5%).