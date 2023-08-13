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Из Перми отменили рейс в Ереван

Авиарейс Ереван (Армения) — Пермь, прибытие которого должно было состояться сегодня, 13 августа, в 20:10 по пермскому времени, отменен. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта Большого Савино. Рейс в обратном направлении с вылетом в 21:25 также не состоится. Информации о причинах отмены рейсов на ресурсах аэропорта и перевозчика нет.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Рейсы из Перми в Ереван и обратно выполняются раз в неделю с марта этого года. Обслуживает данное направление армянская авиакомпания «Ширак Авиа».

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