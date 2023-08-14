На спущенных шинах

«Ленинградец» потерпел второе подряд поражение в Первой лиге чемпионата России по футболу. На этот раз — на «Петровском». У чужих ворот в матче с ярославским «Шинником» хозяева поля почти ничего не организовали, а вот у своих умудрились: именно после несогласованных действий защитника и вратаря «Ленинградца» гости забили единственный гол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Игроки и тренеры «Ленинградца» начинают чувствовать все прелести Первой лиги. Начали они чемпионат за здравие, не потерпев ни одного поражения в трех стартовых турах. А теперь — два подряд. И главное, в обоих матчах — что с «Тюменью» на выезде, где проиграли 0:4, что с «Шинником» дома,— не удалось забить.

Команда из Ярославля — один из старожилов Первой лиги. Тренирует ее Дмитрий Хомуха, который в середине девяностых играл за «Зенит», а потом успешно работал тренером юношеских сборных России. В 2013 году даже выиграл с командой U-16 чемпионат Европы, а в 2015-м на «Евро» занял второе место с ребятами не старше 19 лет. «Шинник» Хомуха возглавил в начале лета, после того как команду с берегов «Волги» покинул Вадим Евсеев. Его пригласили на работу в воронежский «Факел». Как раз «Факел» в воскресенье играл с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Российской премьер-лиге. Звезд с неба «Шинник» в Первой лиге не хватает, но за команду играет много опытных игроков, поэтому одолеть ее непросто.

«Ленинградец» — совсем другое дело. Тут в составе немало молодежи, да и вообще игроков с громкими именами в команде почти нет. Что помогло «областным» подняться из Второй лиги в Первую — так это заряженность на успех и агрессивная игра. Сейчас все это пропало. В Лучшей лиге мира, как в шутку называют болельщики Первый дивизион, соперники не промах. Если не могут ничего создать в атаке, выстраиваются всей командой в обороне. Что и сделал «Шинник» на «Петровском», куда приехал играть с «Ленинградцем». В итоге козырь в виде фирменных быстрых атак «Ленинградца» был бит. А у чужих ворот волжане дождались ошибки соперника.

Получилась она и комической, и трагической. На 66-й минуте форвард «Шинника» Илья Рубцов охотился в штрафной за мячом, игроков «Ленинградца» там было больше, но вратарь Никита Карабашев и защитник Андрей Яковлев не разобрались, кому играть мяч, в итоге тот от спины защитника перелетел всех, и Рубцов отправил его в пустые ворота. Так и был забит единственный гол в матче. Победный счет гости удержали, что называется, «на опыте», встав дружными рядами у своей штрафной. У хозяев был один момент, но мяч после удара атакующего игрока попал в защитника и улетел на угловой.

После матча главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков посетовал на то, что уровень игроков его команды таков, что они не могут второй матч подряд распечатать ворота соперника. А дальше будет еще сложнее, потому что в Петербург приедет «Акрон», который успешно начал чемпионат и шел в лидерах. Только в минувшем, пятом туре команда из Тольятти впервые потеряла очки, проиграв в Хабаровске местному СКА 0:1. Игра между «Ленинградцем» и «Акроном» состоится 20 августа на «Петровском». Если команда из Ленобласти снова потерпит неудачу, это будет повод для большой тревоги.

В Первой лиге очень жесткая борьба в каждом матче. И, как ни странно, в начале чемпионата тон задают новички, команды, вернувшиеся из Второй лиги — саратовский «Сокол», «Тюмень». Они идут в лидерах. В пятом туре первую победу одержал «Черноморец»», который тренирует Константин Зырянов, известный в прошлом игрок «Зенита», тренер резервистов сине-бело-голубых. «Моряки» на своем стадионе в Новороссийске обыграли тульский «Арсенал» со счетом 2:1. До этого «Черноморец» четыре раза подряд сыграл вничью и сейчас занимает восьмое место. «Ленинградец» идет на 13-м, набрав в пяти стартовых матчах пять очков.

Всего Первой лиге выступают 18 клубов. На последней строчке — астраханский «Волгарь», команда, которую финансирует «Газпром». Она потерпела поражения в четырех стартовых матчах. Ворота «Волгаря» защищает 20-летний голкипер Даниил Одоевский, который принадлежит «Зениту» и выступает в клубе из Астрахани на правах аренды.

Кирилл Легков