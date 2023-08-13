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Коммерсантъ FM
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Стоимость котлет с пюре достигла максимальной с июня 2022 года цены 254,54 рубля

Средняя стоимость обеда из картофельного пюре и мясных котлет достигла 254,54 руб. в июле. Это максимальная цена на такой обед, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Для двух порций обеда с котлетами и картофельным пюре необходимо 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного масла, зелень и соль. Средняя стоимость такого набора продуктов в июле составила 254,54 руб.

За месяц из этого состава продуктов яйца подорожали на 12 коп., до 7,85 руб., а также картошка — на 0,084 руб., до 18,53 руб. Лук подешевел на 1,1 руб., остальные продукты снизились в цене незначительно.

В прошлом году такой набор продуктов стоил 262,52 руб. После его стоимость начала снижаться, но в начале 2023 года стала снова расти. В июне 2023-го набор продуктов стоил 254,31 руб.

Олеся Павленко

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