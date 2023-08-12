В ярославском Ростове начали собирать подписи за переименование города

В Ростове Ярославской области по инициативе общественного движения открылись точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона «РИА Новости».

«Многие жители нашего региона удивляются тому, что официальное название Ростова до сих пор не изменено. Для большинства он всегда был и есть Ростов Великий. Пришло время официально закрепить это в законе. Поэтому мы организовали движение "За Ростов Великий!" и приступили к сбору голосов. К началу августа нами было собрано около трех тысяч подписей»,— заявила участница движения Ольга Полозова, ее слова цитирует пресс-служба.

Сбор подписей позволит начать предписанную законодательством процедуру по переименованию города в Ростов Великий. Инициативу поддержали члены Общественной палаты Ростовского муниципального района и муниципальные депутаты. Сбор подписей будет идти до середины октября.

По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгения Чуркина, правительство поддержит переименование города, если горожане в этом заинтересованы. «Изменения должны быть комплексными, поэтому, если к концу октября жители выразят свою позицию по вопросу переименования, мы на региональном уровне ее поддержим и обратимся к коллегам из федерации, с тем чтобы официально переименовать Ростов в Ростов Великий. В этом вопросе важно опираться на мнение людей»,— отметил он.

Древний город на месте современного Ростова еще в Ипатьевской летописи при описании событий 1151 года был назван Ростовом Великим.

Анастасия Ларина