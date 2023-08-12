Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославском Ростове начали собирать подписи за переименование города

В Ростове Ярославской области по инициативе общественного движения открылись точки сбора подписей за переименование города в Ростов Великий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона «РИА Новости».

«Многие жители нашего региона удивляются тому, что официальное название Ростова до сих пор не изменено. Для большинства он всегда был и есть Ростов Великий. Пришло время официально закрепить это в законе. Поэтому мы организовали движение "За Ростов Великий!" и приступили к сбору голосов. К началу августа нами было собрано около трех тысяч подписей»,— заявила участница движения Ольга Полозова, ее слова цитирует пресс-служба.

Сбор подписей позволит начать предписанную законодательством процедуру по переименованию города в Ростов Великий. Инициативу поддержали члены Общественной палаты Ростовского муниципального района и муниципальные депутаты. Сбор подписей будет идти до середины октября.

По словам директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области Евгения Чуркина, правительство поддержит переименование города, если горожане в этом заинтересованы. «Изменения должны быть комплексными, поэтому, если к концу октября жители выразят свою позицию по вопросу переименования, мы на региональном уровне ее поддержим и обратимся к коллегам из федерации, с тем чтобы официально переименовать Ростов в Ростов Великий. В этом вопросе важно опираться на мнение людей»,— отметил он.

Древний город на месте современного Ростова еще в Ипатьевской летописи при описании событий 1151 года был назван Ростовом Великим.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...