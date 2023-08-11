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Коммерсантъ FM
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ВВП Великобритании во втором квартале вырос на 0,2%

Сегодня Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что ВВП страны во втором квартале вырос на 0,2%. Это уже третий подряд квартал роста британской экономики после снижения на 0,1% в третьем квартале прошлого года.

Показатели британского ВВП оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters и ожидавших во втором квартале нулевой динамики. Наиболее значительный месячный рост во втором квартале был показан в июне — на 0,5%.

ONS пояснило, что рост ВВП во многом обеспечен хорошей динамикой в производственном секторе (+ 0,7%), строительстве (+ 0,3%) и секторе услуг (+ 0,1%), где, в свою очередь, заметный рост показали сегменты общественного питания (+ 1,6%) и информационных услуг (+ 1%).

Динамика британской экономики за последние три квартала позволила представителям кабинета и ЦБ выразить надежду на то, что стране удастся избежать рецессии, о которой в конце прошлого года так много говорили СМИ. «Банк Англии полагает, что мы сможем избежать рецессии. Если мы продолжим придерживаться плана оказания помощи частному бизнесу, инвестициям, рынку труда и потребителям, то сможем добиться лучшей динамики, чем в Германии, Франции и Италии»,— отметил сегодня министр финансов Великобритании Джереми Хант.

Евгений Хвостик

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